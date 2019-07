Testata e poi le bastonate: â€‹botte da orbi tra ambulanti al mercato

di Luca Senersi

VALLEFOGLIA - Contesa a colpi di testa e spranga per ottenere il miglior posto al mercato settimanale. E’ l’incredibile episodio accaduto ieri mattina durante l’allestimento del tradizionale mercato cittadino che si svolge ogni lunedì a Sant’Angelo in Lizzola di Vallefoglia.Nessuna occasione particolare, solo il semplice appuntamento settimanale che da anni e anni si svolge in piazza Europa e dintorni del borgo collinare. Ieri mattina però due ambulanti, entrambi di origine marocchina, hanno avuto un aspro diverbio finito con tanto di schizzi di sangue e i due ricoverati all’ospedale.