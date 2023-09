Regata del Patrono a Pesaro, la sfida in mare con 29 imbarcazioni. Ecco la classifica finale

PESARO - Una bellissima giornata, a dispetto delle previsioni, ha coronato un’edizione molto partecipata della Regata del Patrono, con 29 imbarcazioni presenti al via, fra cui 21 cabinati e 8 derive. «Indubbiamente un ottimo risultato che si ripete ogni anno, con qualche incremento – dice con una certa soddisfazione il presidente della Lega Navale pesarese, Antonio Rossini – le previsioni meteo alla fine non hanno tradito e comunque chi ama la vela va in mare anche con le nuvole».

La gara è stata condizionata dal vento di garbino, con forti raffiche che in principio i velisti hanno saputo domare, mentre sul finale la bonaccia ha rallentato gli arrivi della regata lunga, per chi doveva compiere due giri attorno alla boa posta a Fosso Sejore.

A tagliare per primo è stato il Leon X2 dello skipper Gianni Leonardi (Club Nautico Pesaro) mentre nella sfida a vele bianche ha vinto il Cuba Libre di Riccardo Rossini (Lega Navale Pesaro).

Nelle derive, invece, il successo è andato a Francesco Marchetti (Circolo Velico Ardizio).

LA CLASSIFICA

Classe derive

1) Francesco Marchetti (Circolo Velico Ardizio)

2) Guido Rocchi (Circolo Velico Ardizio)

3) Stefano Melone (Circolo Velico Ardizio)

Classifica cabinati

Classe Alfa

1) Dryland - Andrea Pagnetti (Sub Tridente)

2) Meteor 101 – Francesco Piccarreta (Club Nautico Pesaro)

3) Vulcano – Antonella Penna (Lega Navale Pesaro)

Classe Bravo

1) Mister X Team Orzelli – Gabriele Percetti (Sport and Sail)

2) Aries – Paolo Galaffi (Club Nautico Cattolica)

3) Ottobre Rosso – Paolo Giulioni (Lega Navale Pesaro)

Classe Charlie/Delta

1) Leon X2 – Gianni Leonardi (Club Nautico Pesaro)

2) Telea – Paolo Terenzi (Club Nautico Cattolica)

3) Sonsierei – Angelo Fabi (Lega Navale Pesaro)

Classe Echo

1) Dai sali su – Bernardina Rossini (Lega Navale Pesaro)

2) Larantuca – Luca Genga (Lega Navale Pesaro)

3) Big Wensday – Giacomo Tonucci (Lega Navale Pesaro)

Classe Fox-Trot

1) Cuba Libre – Riccardo Rossini (Lega Navale Pesaro)

2) Circe – Bellitti/Marinelli (Lega Navale Pesaro)

3) Nomade – Enrico Marcelli (Lega Navale Pesaro)