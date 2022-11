PESARO Celebrazioni e onorificenze domani in occasione del 4 Novembre, “Giorno dell’Unità d’Italia e la Giornata delle Forze Armate” con il prefetto Tommaso Ricciardi che premierà personalità del mondo della sanità, della scuola e dell’imprenditoria. Le celebrazioni inizieranno presso la caserma dove il 28° reggimento “Pavia” aprirà le porte dalle 9.20 alle 13. La circostanza sarà anche celebrata con una cerimonia militare alla presenza del prefetto, del sindaco di Pesaro, Matteo Ricci, e del comandante del 28° reggimento “Pavia” colonnello Antonio Di Leonardo. La cerimonia sarà come sempre caratterizzata dall’alzabandiera alla presenza di un reparto d’onore interforze in armi composto da personale dell’Esercito, della Polizia di Stato, dell’Arma dei Carabinieri, della Guardia di Finanza, della Capitaneria di Porto e dalla Polizia Penitenziaria. L’Ufficio Scolastico Provinciale consentirà alle scolaresche di partecipare alla cerimonia dove è previsto anche un intervento degli studenti dell’agrario Cecchi. Sarà deposta una corona in memoria dei caduti e, a termine della cerimonia, le autorità civili e militari si sposteranno nel Salone Metaurense della Prefettura dove saranno consegnate le “Onorificenze dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana” (Omri) ai cittadini della Provincia di Pesaro e Urbino.

Tutti i nomi

Sono 15 i futuri Cavalieri, poi saranno nominati un Ufficiale, un Commendatore e un Grande Ufficiale. In tutto 18 onorificenze. Il riconoscimento di Cavaliere sarà consegnato a: Giovanna Bergamaschi (Pesaro); Sofia Bernardini (Colli al Metauro); Laura Biagiotti (Cagli) la rappresentante dell’Ordine degli inferimieri; Marta Bianco (Pesaro); Paolo Campanelli (Pesaro); Eugenio Carlotti (Urbino) dirigente dell’Asur Area Vasta 1; Luca D’Ascanio (Fano); Cosetta Foschi (Gradara); Paola Fraternale Meloni (Fano); Salvatore Gallo (Fano); Gabriele Lani (Urbino); Anna Olivetti (Fano); Mauro Tiviroli (Pesaro) ad di Marche Multiservizi; Fabrizio Valeri (Colli al Metauro); Daniela Vandini (Urbania).La professoressa Marcella Tinazzi, già dirigente dell’Ufficio scolastico provinciale, sarà insignita del titolo di Ufficiale, l’imprenditore Ferruccio Giovanetti, amministratore del gruppo sociosanitario Atena, sarà il nuovo commendatore. Infine titolo di Grande Ufficiale per l’imprenditore pesarese Alberto Dolci. Nel corso della cerimonia verrà consegnata da parte del prefetto anche un’onorificenza (Medaglia d’oro e diploma di vittima del terrorismo) all’ex ispettore della Polizia di Stato in congedo Antonio Cardinali. Quella di venerdì sarà anche l’ultima cerimonia ufficiale del prefetto che a fine mese raggiungerà la meritata pensione dopo una vita al servizio dello Stato.