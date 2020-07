Pesaro, figlio violento aggredisce i genitori e manda la mamma all'ospedale

PESARO Un litigio coi genitori per futili motivi, poi botte da orbi. Fino a spedire la madre al pronto soccorso con ferite ed ecchimosi. E’ la cronaca di un pomeriggio turbolento a Pesaro. Un giovane di 29 anni, in completo stato di alterazione psicofisica, ha aggredito i genitori. Il ragazzo, che in passato è stato in cura da uno psicologo per problemi personali, dopo una discussione per futili motivi si è scagliato contro entrambi i genitori. Una furia incontenibile tanto che la madre del ragazzo ha riportato gravi conseguenze. Portata in ospedale, i medici le hanno dato una prognosi di 30 giorni per le percosse subite. I poliziotti hanno ricostruito quanto accaduto sentendo le testimonianze dei genitori e hanno subito bloccato il 29enne che è stato quindi arrestato per maltrattamenti in famiglia e lesioni personali aggravate. © RIPRODUZIONE RISERVATA