Pesaro, pistola puntata all'automobilista che protesta per il sorpasso pericoloso: caccia a due persone

PESARO - Momenti di ordinaria follia a Borgo Santa Maria. Un’auto con a bordo due persone prima è stata vista compiere manovre repentine e azzardate da alcuni residenti nei giorni scorsi che hanno segnalato la situazione. Secondo quanto riferito, l’auto avrebbe effettuato più di un sorpasso pericoloso.

Tra colpi di clacson e persone che hanno avuto un bello spavento, le manovre si sarebbero ripetute nella zona di Borgo Santa Maria. Ma non è tutto perché si sarebbero affiancati all’auto di un residente della zona che tutt’altro che contento delle loro manovre avrebbe risposto con qualche colpo di clacson. Ma per i due sarebbe stato un affronto troppo grave tanto che uno dei due a bordo avrebbe tirato fuori addirittura una pistola per minacciare l’uomo prima di scappare in tutta fretta.



Con molta probabilità la pistola poteva essere di quelle giocattolo con il tappo rosso estratto per sembrare realistica. Sta di fatto che i due hanno provocato un bello spavento nei confronti della persona minacciata. I residenti riferiscono che sul posto, subito dopo i fatti, sono arrivati i carabinieri che hanno iniziato a girare per il quartiere in cerca dell’auto e dei due protagonisti di quel gesto. Sarebbero stati ascoltati alcuni testimoni e acquisiti elementi utili circa il tipo di auto. Secondo alcune testimonianze si tratterebbe non proprio di ragazzini, ma di adulti. L’episodio per fortuna è rimasto confinato a quel pomeriggio e potrebbe essere stata una bravata, ma che potrebbe avere anche conseguenze pesanti. Del resto a Pesaro ci sono stati episodi che hanno riguardato l’utilizzo improprio di pistole a salvo o giocattolo e i protagonisti hanno ricevuto una bella denuncia per minacce aggravate da possesso di arma impropria. Fu il caso di un 60enne che a Villa Fastiggi minacciò dei ragazzini che a suo dire facevano troppo baccano. Era accaduto in agosto. Si era affacciato dal terrazzo brandendo la pistola finta. Ma i ragazzini raccontarono tutto e il 60enne fu denunciato. Altro caso in un bar del centro storico dove a un 40enne di origini baresi era caduta una pistola dalla borsa. Neanche a dirlo i clienti del locale entrarono nel panico, ma i carabinieri lo rintracciarono segnalandolo all’autorità giudiziaria

