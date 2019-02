Incappucciati puntano la pistola in faccia al gelataio e scappano con l'incasso

di Domenico Ciarrocchi

GROTTAZZOLINA - Paura l’altra notte in una gelateria di Grottazzolina, teatro di una rapina. Poco prima dell’una, due uomini incappucciati hanno fatto irruzione nell’attività e sotto la minaccia di una pistola si sono fatti consegnare l’incasso, circa 500 euro.All’interno di “Crema & Cioccolato”, in via Fermi, c’era il padre della titolare che, per fortuna, ha riportato solo un grande spavento. Sul posto i carabinieri del Radiomobile di Fermo che hanno avviato le indagini. Non si esclude che i due possano aver usato una pistola giocattolo con il tappo rosso rimosso dalla punta della canna.