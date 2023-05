PESARO - Primo faccia a faccia tra il pool di periti e Michael Alessandrini. Il caso è quello dell’omicidio di Pierpaolo Panzieri, avvenuto nella sua abitazione di via Gavelli, nel centro storico, la sera del 20 febbraio. Il 27enne è stato ucciso con 15 coltellate. Reo confesso dell’omicidio è il 30enne Alessandrini, in carcere dallo scorso 16 marzo, dopo l’estradizione dalla Romania.

La perizia psichiatrica, dopo un primo incontro tecnico di qualche settimana fa, entra nel vivo. Oggi nel carcere di Ascoli, dove Alessandrini è stato trasferito, sarà di fronte al pool di periti per le prime analisi.

Si tratta del consulente del gip Pietro Pietrini, ordinario di Psichiatria, Stefano Zago specialista in neuroscienze. I consulenti del pm sono Renato Ariati e Marco Samory. Quelli della parte offesa sono Marziano Cerisoli e Monia Vagni mentre la difesa dell’indagato ha scelto Anna Maria Casale. La perizia avrà altri appuntamenti e incontri e dovrà essere chiusa entro il 30 giugno. La tappa successiva è prevista a Pesaro il 14 luglio alle 10 davanti al gip per l’esito. I consulenti devono valutare la capacità di intendere e di volere al momento dell’omicidio, la capacità processuale e l’eventuale pericolosità sociale. Un passaggio fondamentale che potrebbe condizionare tutto il procedimento. Se fosse dichiarata totalmente la sua incapacità di intendere e di volere, ci sarà un non luogo a procedere e si opterà per una misura di sicurezza in una Rems, le residenze che hanno sostituito gli ospedali psichiatrici giudiziari. Qualora ci fosse una parziale infermità si andrà a processo e in questi casi sono previste delle attenuanti. Alessandrini si era dichiarato reo confesso dell’omicidio, ma aveva escluso il motivo passionale. Aveva riferito di aver adempiuto a una voce divina che in quel momento gli ha imposto di uccidere il povero Pierpaolo in quanto a suo giudizio era un “malfattore”. Questa la parola usata da Michael. Il motivo è da ricercare nell’intreccio che porta a quella donna già tirata in ballo, Julia. Michael voleva proteggere questa ragazza considerata da lui fragile. E ha detto di aver agito per conto di Jahvè, il dio biblico degli eserciti.