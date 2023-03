PESARO- In tantissimi - presenti familiari e amici - hanno voluto portare l'ultimo saluto a Pierpaolo Panzieri , il 27enne ucciso lunedì 20 febbraio nella sua casa in via Gavelli. I funerali sono iniziati alle 11 di oggi (18 marzo) nel Duomo di Pesaro , poco lontano dall'abitazione dle ragazzo.