Pierpaolo Panzieri, lacrime e commozione per i funerali nel Duomo di Pesaro: in tanti per l'ultimo saluto

PESARO- In tantissimi hanno voluto portare l'ultimo saluto a Pierpaolo Panzieri, il 27enne ucciso lunedì 20 febbraio nella sua casa in via Gavelli. I funerali sono iniziati alle 11 di oggi (18 marzo) nel Duomo di Pesaro, poco lontano dall'abitazione dle ragazzo.

LEGGI ANCHE: Pesaro, il delirio mistico del giustiziere Michael: «Javhè mi ha detto di difendere Julia»

Interrogato Micheal Alessandrini

Mentre familiari, amici e conoscenti hanno presenziato al funerale nel dolore con estrema dignità, ieri è stato interrogato per quattro ore davanti al Gip Micheal Alessandrini reo confesso per l'omicidio. Quest'ultimo, secondo quanto riportato dal suo avvocato, non si è sottratto ad alcuna domanda.