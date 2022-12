PESARO - Nominato il nuovo prefetto di Pesaro Urbino: si tratta di Emanuela Saveria Greco. Tommaso Ricciardi, nel mese di novembre ha lasciato l’incarico assunto a maggio del 2021 per andare in pensione. In questo periodo di vacanza ha guidato la Prefettura il viceprefetto vicario Antonio Angeloni.



In arrivo dalla Toscana



Greco arriverà a Pesaro appena nominata prefetto anche se ha alle spalle una lunga esperienza. La Prefettura di Pesaro sarà certamente la sua rampa di lancio. La dirigente arriva infatti dalla Toscana dove è stata viceprefetto vicario a Pisa dal maggio 2021 fino all’assunzione dell’incarico a Pesaro. Laureata in Giurisprudenza all’Università “La Sapienza” di Roma, ha ottenuto anche un master in “Negoziazione, Mediazione e Conciliazione” conseguito nell’anno 2001 presso la Scuola Superiore del Ministero dell’Interno in collaborazione con la Università Gregoriana di Roma. Ha ottenuto anche l’abilitazione all’esercizio della professione di avvocato.



Dal 1° gennaio 2010 è stata vice prefetto alla Prefettura di Asti, dal settembre 1990 al dicembre 2004 ha ricoperto incarichi alla Prefettura di Cosenza. Poi il trasferimento alla Prefettura di Milano dal gennaio 2005 al 9 ottobre 2011. Tra gli incarichi quello alla Prefettura di Vibo Valentia dal 10 ottobre 2011 in missione per le esigenze dell’amministrazione, al 10 ottobre 2013. Ancora nuovi incarichi alla Prefettura di Cosenza dal 10 ottobre 2013 al 24 agosto 2018.



Encomi e riconoscimenti



Un lungo curriculum che l’ha portata al Ministero dell’Interno – dal 23 agosto 2018 al 26 agosto 2019 con incarichi nell’ambito del Dipartimento per le Libertà Civili e l’Immigrazione. Dopo una breve esperienza alla Prefettura di Roma nel 2019 viene assegnata alla Prefettura di Como come Viceprefetto Vicario dal 16 dicembre 2019 al 09 maggio 2021 e infine alla Prefettura di Pisa. Annovera vari elogi ed encomi e ha organizzato vari progetti ed eventi oltre che due libri pubblicati sul diritto amministrativo e su “Opportunità educative e percorsi normativi in tema di droga”. Ora è attesa a Pesaro a palazzo Ducale per il suo primo incarico di Prefetto.