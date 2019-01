Torna a nevicare nelle aree ​interne: mezzi antighiaccio sulle strade

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PESARO – E’ tornata la neve nelle zone interne della Provincia di Pesaroi e Urbino. Una serie di interventi per sgombero neve sono stati effettuati dalla Provincia di Pesaro e Urbino nella prima mattinata di oggi (in alcuni casi sono tuttora in corso) nelle zone più alte del territorio provinciale. Questa la situazione transitabilità resa nota dal Servizio Viabilità.Nel settore viabilità 2A “Urbino – Alto Metauro” sono intervenuti 6 mezzi per sgombero neve nelle zone di Apecchio, Piobbico, Cesane, Borgo Pace e Sant’Angelo in Vado (nello specifico sono state interessate le strade provinciali 90, 21, 51, 61 e 81, tutte transitabili).Nel settore viabilità 2B “Montefeltro”, in azione 8 mezzi nella prima mattinata e nevicate dalle 5.30 del mattino nelle zone più alte. Tutte le strade sono transitabili, innevate (pochi centimetri) le strade provinciali nelle parti alte dei comuni di Sassofeltrio, Montegrimano, Auditore (Monte Altavelio), Monte Cerignone, Macerata Feltria, Montecopiolo e Carpegna.Nel settore viabilità 3 “Catria e Nerone” ha nevicato durante la notte nelle zone più alte e si sono intensificate nella prima mattinata le precipitazioni nevose, che stanno interessando quasi tutto il territorio. Tutte le strade sono transitabili, in azione 8 mezzi per sgombero neve.