Mamma parcheggia nello stallo â€‹"rosa": il carroattrezzi e poi le scuse

di Gianluca Murgia

PESARO - Ha lasciato l’auto in sosta su un parcheggio rosa dell’ospedale di Pesaro, per poter effettuare una visita specialistica a uno dei suoi due piccoli figli. Erano le 10.50. Al suo ritorno, 40 minuti dopo, l’auto non c’era più: portata via dal carroattrezzi dell’Euro Crisci, società convenzionata con il presidio pesarese che, due volte al giorno, fa tappa nel parcheggio dell’ospedale per rimuove le auto non autorizzate o in divieto. La donna, pesarese, madre di due gemelli di 11 mesi, si è trovata spiazzata: da sola, senza auto, reduce da una visita medica impegnativa. Non credeva ai proprio occhi. La mamma, con premura, aveva di prima mattina chiamato il 3611 dell’ospedale chiedendo, spiegata la sua situazione, se si potesse parcheggiare all’interno e se servissero tagliandi speciali. Risposta: non serve nulla.