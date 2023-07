Pesaro e tutto il mondo di Forza Italia piangono la scomparsa di Anna Renzoni

PESARO - E’ scomparsa Anna Renzoni, fino all’ultimo anima di Forza Italia a Pesaro che aveva contribuito a fondare fin dal 1994 seguendo la discesa in campo di Silvio Berlusconi e continuando a crederci e a sostenere il partito fino all’ultimo.

Legatissima a Silvio Berlusconi, fu tra le prime a incontrarlo, quando arrivò ad Ancona con la mega nave, per un singolare destino lo ha seguito a poche settimane dalla morte. Avrebbe compiuto 82 anni il prossimo 24 luglio. «Ci ha lasciato la cara Anna Renzoni - scrivono commossi Michele Redaelli ed Elisabetta Foschi - già consigliera comunale, attuale coordinatrice cittadina e storica anima del movimento politico di Forza Italia a Pesaro. Dai primissimi inizi dell’esperienza politica di Berlusconi è stata fra i più appassionati ed energici ad impegnarsi con determinazione delle fila di Forza Italia. Tante battaglie e tante sfide portate avanti con forza e con il sorriso, che non è mai mancato nei momenti più complessi così come non è mancato negli ultimi giorni in cui una brutta malattia ce l’ha portata via.

Tutta la comunità politica di Forza Italia Pesaro ed il coordinamento provinciale si stringono alla famiglia di Anna e a tutti i suoi cari con un grande abbraccio, colmo di affetto e di stima.

Tante chiamate e messaggi ci stanno arrivando in queste ore da tanti dirigenti e militanti di tutto il centrodestra che si uniscono al nostro cordoglio, così come di tantissimi cittadini che in Anna hanno avuto un punto di riferimento in questi tanti anni di appassionato impegno per la città».