Pesaro, il legale: «Folletto, commerciante assolto perè i ricambi erano compatibili»

PESARO - Ricambi Worwerk Folletto, il commerciante è stato assolto non solo per la mancanza di dolo ma anche perchè i prodotti in vendita erano compatibili con i ricambi del conosciuto aspirapolvere. Lo specifica l’avvocato Giovanni Sabbatini difensore del sessantenne originario di Mondavio assolto nei giorni scorsi dal giudice monovratico del Tribunale di Pesaro. “perchè il fatto non sussiste”. Spiega il legale che tutela il commerciante: «Il giudice non ha assolto l’imputato per la mera mancanza di dolo ma, molto più precisamente, perchè il mio assistito esercitava la sua attività di onesto commerciante offrendo in vendita prodotti tutt’altro che contraffatti, ma semplicemente compatibili con i ricambi del noto aspirapolvere folletto, da lui acquistati presso la ditta Micromic, che gli ha rilasciato regolari fatture prodotte in giudizio. Di qui dunque la doverosa assoluzione con formula piena del mio cliente, che non è uno che “l’ha fatta franca”, ma un cittadino che ha esercitato regolarmente e onestamente la propria attività. Il difensore di parte civile ha tutto il diritto di dirsi sorpreso dell’esito della vicenda, ma non ha il diritto di qualificare il mio assistito come un furbetto del quartierino che l’ha passata liscia. Anzi, devo dire che il giudice pesarese è stato perfino generoso nel compensare le spese di giudizio, posto che le accuse mosse al mio cliente erano, a mio avviso, talmente infondate che ho chiesto la condanna della parte civile alle spese di giudizio. Tra non molto, comunque - conclude l’avvocato Sabbatini - il giudice monocratico emetterà le motivazioni della sentenza».



