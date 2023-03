PESARO Domanda e offerta di lavoro, due aspetti che spesso è difficile far incontrare. La risposta di Confartigianato si chiama Job Talent un portale online e un protocollo d’intesa firmato che vede coinvolti più enti proprio per sostenere l’occupazione. Attraverso il portale (www.confartigianatoimprese.net/jobtalent) si risponde all’esigenza di far incontrare imprese e lavoratori e con il protocollo si sancisce l’impegno di promuovere lo stesso strumento.



Il sigillo



Martedì mattina il Salone Metaurense della Prefetturaha visto la firma del protocollo da parte dei rappresentanti degli enti coinvolti. Ci sono 15 comuni: Fano, Fossombrone, Gabicce Mare, Gradara, Isola del Piano, Mondavio, Mondolfo, Montelabbate, Pesaro, Petriano, S.Angelo in Vado, Tavullia, Urbania, Urbino e Vallefoglia; la Provincia; due comunità Montane (Unione Montana Alta valle del Metauro e Unione Montana Catria e Nerone) e 8 istituti scolastici: Iis Benelli, Iis Donati, Liceo artistico Mengaroni, Liceo artistico Nolfi-Apolloni, Istituto Onnicomprensivo Della Rovere, Ipssart Santa Marta, Itet Bramante Genga e Polo 3 di Fano. A portare i saluti agli ospiti il prefetto Emanuela Greco. «Nostro lavoro è dare risposte alle richieste dei nostri associati che ci chiedono di avere a disposizione personale da formare e impiegare – ha detto Graziano Sabbatini, presidente Confartigianato Imprese Ancona - Pesaro e Urbino - Con questo portale oltre a far incontrare domanda e offerta facciamo si che ci sia la giusta offerta per la domanda. I giovani non devono per forza andare fuori regione o Paese. Le Marche sono ottime nel manifatturiero e serve personale che voglia imparare e mettersi in gioco».

Come funziona



Il portale permette al lavoratore di consultare gli annunci, registrarsi e caricare il proprio c.v sulla banca dati o candidarsi per uno specifico annuncio; all’impresa di compilare il form con la richiesta del profilo professionale ricercato. A differenza di altri portali questo è assistito da esperti reperibili anche telefonicamente ed in grado di fornire informazioni sulla tipologia di contratto e sulla figura che si va ad assumere. «Confartigianato ha lanciato Job Talent nel 2020 – fa sapere Maila Cascia, responsabile Area Lavoro Confartigianato – e allora nelle Marche vi era il 26% di aziende che non riusciva a trovare adeguate figure professionali; oggi quel dato raggiunge il 50%. Non si trova né personale specializzato né generico». autoriparazione, impiantistica, edilizia, autotrasporto e ristorazione alcuni dei settori penalizzati.



Il sostegno



Forte sostegno arriva dalla Camera di Commercio delle Marche come sottolinea il segretario Fabrizio Schiavoni «La banca dati di Confartigianato aiuta i giovani e il mondo della scuola e le imprese. A cornice il sistema istituzionale che collabora e fa da sussidiario a questo ambiente. La Camera di commercio si inserisce con i suoi strumenti: la piattaforma Excelsior (che fornisce dati di previsione su andamento mercati), i Pcto percorsi per le competenze trasversali e orientamento e la certificazione di queste competenze».