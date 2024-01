PESARO I ladri colpiscono in due appartamenti nei palazzi delle 5 Torri. A segnalarlo è Alessandro Di Domenico, ex consigliere di centrodestra, che sottolinea anche altre problematiche del quartiere come quelle legate agli atti di vandalismo delle baby gang. Il fatto è successo la notte prima di San Silvestro fa al settimo e ottavo piano di un condominio dove i ladri si sono intrufolati portando via alcuni oggetti mentre i proprietari erano fuori. Sembra che si siano calati dal terrazzo condominiale a quello del settimo piano e siano entrati da una finestra perché il portone non era forzato, poi dal settimo piano sono saliti all'ottavo dal balcone .

«Sentire che un'abitazione è stata violata in un condominio di 27 famiglie e nessuno ha sentito nulla – sottolinea Di Domenico - perché ormai sono davvero dei professionisti, è imbarazzante. Occorre che ci sia una rete relazionale che ci permetta di autocontrollarci e segnalare le anomalie ai diretti interessati e alle forze dell'ordine».

Di Domenico vuole portare avanti una battaglia legata alla sicurezza. «Sono mesi, forse anni, che segnaliamo situazioni di scarsa sicurezza nella zona, sono state effettuate anche riunioni a riguardo, possibile che chi ha responsabilità amministrative non riesce ad attivare misure concrete per aumentare la sicurezza dei cittadini? E non scarichiamo sempre la responsabilità sulle forze dell’ordine e sui scarsi organici». Tra i residenti c’è chi anche nelle ultime ore si è trovato l’auto vandalizzata. Un problema che nel quartiere di Pantano, trova il suo centro al Campus.

Le segnalazioni

«Diversi cittadini mi segnalano atti di teppismo in varie parti della città come auto strisciate, tergicristalli storti o messi in disuso e addirittura sigillando serrature delle saracinesche dei garage con silicone o colle. Tipici atti di teppismo che hanno però sfiancato la pazienza. Sono ricorrenti le segnalazioni di baby gang in varie zone della città».

Per l’ex consigliere «bisogna intervenire con fatti concreti. Ad esempio pattugliare il campus scolastico, soprattutto il sabato e domenica pomeriggio per farla finita con le corse con i motorini tenendo d’occhio Villa San Martino e le 5 Torri. Servono telecamere, esiste una mozione approvata 10 anni fa in consiglio comunale che andava in questa direzione e non attuata. E occorre iniziare una campagna informativa alle famiglie a cominciare dalle scuole medie».