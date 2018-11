Italiano ruba in casa alla famiglia marocchina: condannato a tre anni

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

PESARO - Era penetrato nell’abitazione di una coppia marocchina appena rientrata dal Paese d’origine. Così si era trovato davanti ad alcune valigie ancora non disfatte e ne aveva arraffata una. La sua entrata nell’abitazione di via Venturini e l’uscita a gambe levate con la valigia in mano erano state osservate da una vicina di casa che intuito l’accaduto aveva chiamato i carabinieri. Era il 22 settembre e l’autore 22 anni, originario di Manfredonia subito arrestato era finito in cella. E in cella...