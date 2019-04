Irreperibile dopo la delusione d'amore: gli amici chiamano i carabinieri

di Luigi Benelli

PESARO - Innamorato perso, fa preoccupare gli amici che chiedono aiuto ai carabinieri per rintracciarlo. E’ la storia di un ragazzo pesarese di 23 anni che l’altra sera è uscito con una ragazza di cui si era invaghito. Per lui non era una serata qualunque, perché ha dichiarato il suo amore per lei. Purtroppo non corrisposto, perché per lei il loro rapporto è solo una bella amicizia. Un confine non superabile che lui non riesce ad accettare. Così una volta finita la serata, ha scritto una serie di messaggi sulla chat di Whatsapp agli amici. I toni erano preoccupanti. “Ragazzi la vita non ha più senso, la faccio finita”.