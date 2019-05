La costa spazzata dal maltempo, neve imbianca le strade dell'entroterra

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PESARO - Una domenica di pioggia e di temperature notevolmente scese ma senza particolari disagi in tutta la provincia. Nel corso della mattinata raffiche divento e pioggia ma anche una improvvisa grandinata, piuttosto debole, da non provocare danni neanche ai mezzi in sosta. Forse più che il freddo - alle 21 il termometro era fermo sui 10 gradi -, è stata l’umidità a creare i disagi più significativi raggiungendo l’84%.Diversa la situazione nell’entroterra non tanto per gli effetti della pioggia quanto il repentino calo delle temperature ha reso la domenica decisamente invernale fino ad arrivare ai cofini a nord della nostra provincia dove in serata sono caduti anche fiocchi di neve. Una precipitazione non intensa ma capace di imbiancare il terreno e le piante, non le strade dove la circolazione dei mezzi è proseguita senza disagi. Per domani sono previste ancora precipitazioni anche se la pioggia dovrebbe concentrarsi nelle ore della mattina arrivando nel pomeriggio alle prime schiarite. In serata ampie schiarite e nelle ore della notte dovrebbe tornare il sereno. La temperatura dovrebbe aggirasi intorno a una forbice dagli 8 ai 13 gradi, mentre i vento che arriverà dal mare non avrà una forza preoccupante.