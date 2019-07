Città sotto assedio: ancora una raffica di furti negli appartamenti

di Luigi Benelli

PESARO - Altri due furti in appartamento per chiudere il lungo weekend in cui ci sono stati colpi a macchia di leopardo in vari quartieri della città. Forse più bande in azione, predoni che hanno colpito nel tardo pomeriggio, approfittando dell’assenza dei proprietari. Il primo colpo in viale Fiume, al quarto piano di una palazzina.Qui i ladri hanno forzato il portone di ingresso principale e hanno messo tutto sotto sopra cercando soldi e gioielli. Hanno aperto cassetti e armadi finchè sono riusciti a trovare un portagioie. Hanno rubato collanine e preziosi per un valore stimato di circa 5000 euro. Altro colpo poco distante, in viale Trento, sempre in zona mare.