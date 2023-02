PESARO - Il Consorzio Stabile Sac Costruzioni realizza strade e gallerie: ha imponenti cantieri dal nord a sud Italia con commesse da oltre 100 milioni di euro in Trentino (dove ha di fatto ricostruito la viabilità Garda-Trentino, con tanto di plauso e visita del ministro Salvini) e vari accordi quadro in Liguria. La futura strada Berlinguer, che con il Gruppo Autostrade rientra tra le opere compensative della terza corsia, grazie a un massiccio impegno di forze in campo (25 operai e 5 tecnici) sarà terminata nei tempi previsti. Notevole lo sforzo del Consorzio: il personale vive qui e torna a casa, a turno, solo ogni 3 settimane.

L’area è complessa, con tratti “spezzettati” dalle abitazioni: alla fine si trasformerà in un serpente d’asfalto di 4 km, che scollinerà tra via Dei Condotti e Strada San Nicola, passando dietro alla Baratoff (rivedendo gli ingressi dei giardini di alcuni privati) e allargando di circa 3 metri la strada che dai campi da tennis arriva fino agli orti. Nel mezzo 4 rotatorie dal diametro di 20 metri, che smisteranno e svuoteranno il traffico dalla strettoia di Muraglia, l’incrocio di via Guerrini, in cui l’edicola sacra è stata per anni spartitraffico e inconsapevole promemoria di tutte le imprecazioni degli automobilisti incolonnati.

I muri per le pareti fonoassorbenti alte 5 metri

Davanti alla Baratoff sono già presenti i muri di sostegno delle pareti fonoassorbenti. In questa fase sono al lavoro scavatori, rulli e finitrici. La fibra ottica è stata spostata. I cavi media tensione sono delimitati. Per migliorare il terreno paludoso si procede con strati di rilevati stabilizzati a calce. La pioggia è il più grande nemico in questa fase: 2-3 stabilizzazioni a calce, per questo, sono andate perse.