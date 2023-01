PESARO Cantiere per la ciclabile di via Fratti aperto entro la fine di febbraio, al massimo inizio marzo, anche se nel frattempo su Strada Carloni non sarà ancora ripristinata la circolazione. E’ la road map sulla quale si è indirizzato l’Ufficio Viabilità del Comune per quanto riguarda il nodo della circolazione stradale e lavori pubblici nella zona Muraglia-Pantano. «Ormai possiamo dire con certezza che la chiusura di Strada Carloni non comporta particolari problemi alla viabilità, lo abbaimo verificato in più occasioni - spiega l’assessore alla Viabilità Enzo Belloni - e allo stesso tempo il cantiere per la ciclabile di via Fratti non comporterà chiusura alle corsie e quindi potremo gestirlo bene.



La gestione



Contiamo di aprire il cantiere tra fine febbraio e inizio marzo, a prescindere dalla tempistica legata alla riapertura di Straada Carloni (il cronoprogramma di Società Autostrade legato alla realizzazione della bretella indica comunque che Strada Carloni venga riaperta indicativamente in quel periodo, ndr). Così una volta avviati i lavori in via Fratti, arriveremo all’asfaltatura nella strada nei tempi stagionali più consoni, da fine aprile in poi». La ditta Pesaresi di Rimini si è aggiudicata l’appalto. L’amministrazione comunale di Pesaro si era aggiudicata un cofinanziamento regionale su questo progetto, un contributo a cui si è aggiunto un mutuo del credito sportivo a tasso zero, per un ammontare totale di 500 mila euro. I lavori ai sottoservizi sono stati svolti da Marche Multiservizi, e soprattutto nel periodo pre-estivo avevano comportato chiusure stradali all’altezza della rotatoria tra via Fratti, via Belgioioso e via Giolitti, con inevitabili lamentele da parte di residenti, utenti della strada e attività commerciali, in una zona molto trafficata della città.

La sicurezza



Via Fratti ha sempre avuto problemi di sicurezza legati alla velocità: gli automobilisti, per le caratteristiche del percorso, tendono a pigiare il piede sull’acceleratore, e a fianco, oltre la linea continua, su entrambi i lati, passano di frequente persone a piedi, altri in bici, mamme con i passeggini, ragazzini da soli o insieme ai genitori.

La strada cerniera tra Muraglia e Pantano è un rettilineo senza interruzioni, ed è anche per questo che all’incrocio con via Madonna di Loreto, il punto più pericoloso, teatro in più occasioni di incidenti stradali, verrà realizzata una rotatoria. Sul lato mare lungo via Fratti troveranno posto un marciapiede, e a fianco una pista ciclabile, oltre ad una fila di alberi, che separeranno e proteggeranno gli spazi riservati alla mobilità debole, rispetto alla carreggiata stradale.

La ciclovia adriatica



Sull’altro versante, ancora alberi, marciapiede e i parcheggi. Intanto, proseguono anche i lavori per la ciclovia Adriatica di collegamento tra Colombarone e Cattabrighe, così come la ciclabile da via Liri a Via Lambro. Nei prossimi giorni dovrebbe inoltre essere avviato il cantiere per la la pista che da Vismara arriverà fino alla ciclabile del fiume Foglia, attraversando la Torraccia. Entrambe le corsie avranno un impianto di illuminazione a led, segnaletica orizzontale, apposita colorazione e postazioni di videosorveglianza.



Il passaggio



Un intervento corposo, per un importo complessivo di 921mila euro, dovuto alla necessità di realizzare un passaggio sotto la ferrovia e l’attraversamento di un fosso demaniale per il quale sono state richieste prescrizioni, tra la quali anche delle vasche di laminazione. Il collegamento tra i due quartieri sarà funzionale non solo all’itinerario, ma anche al piccolo ponte di via Liri per il raccordo con la rotatoria di Santa Colomba.