Pesaro, auto contro scooter al "solito" incrocio: due ambulanze sul posto

PESARO- Nuovo incidente questo pomeriggio, 2 dicembre, a Pesaro all'incrocio tra via Solferino e via Giolitti-via Fratti. Un punto non nuovo a situazioni di questo tipo. Nella situazione specifica è stata un'automobile ad andare a sbattere contro un scooter.

Due ambulanze sul posto

Ancora in attesa di capire la dinamica e le condizioni dei conducenti, sul posto sono arrivate sia due ambulanze che la Polizia Locale. Non si segnalano disagi al traffico.