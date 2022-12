FANO - È caduto sull’asfalto strisciando sulla strada per 26 metri. Un pauroso incidente è avvenuto ieri pomeriggio a Cuccurano coinvolgendo un 17enne in scooter. Il ragazzo di Cartoceto intorno alle 17 percorreva la Flaminia in direzione di Fano quando, all’incrocio con via Einstein è entrato in collisione con un’auto.

APPROFONDIMENTI I FUNERALI

Secondo la ricostruzione della polizia locale, l’urto è avvenuto quando la Fiat Punto condotta da un anziano di 78 anni, proveniente da via Einstein, si è immessa sulla Flaminia. Nello svoltare in direzione monte l’automobilista avrebbe omesso di dare la precedenza al ciclomotore.

Il contatto è avvenuto sul fianco destro del motorino. In seguito alla collisione, lo scooterista ha subito uno scarrocciamento e si è arrestato a circa 26 metri dal punto dell’urto. Sul posto oltre alla polizia locale è intervenuta un’ambulanza del 118, che ha soccorso il ragazzo e l’ha trasportato al pronto soccorso di Fano.