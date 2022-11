Davide Rebellin, morto a 51 anni il campione di ciclismo travolto e ucciso da un camion. Si ripete la tragedia di Scarponi

VICENZA - Davide Rebellin è morto, ucciso da un camion mentre si allenava. È l'ennesima tragedia della strada, purtroppo molto simile simile a quella che è costata la vita al marchigiano Michele Scarponi. E' successo nel Vicentino oggi, mercoledì 30 novembre. E la vittima è Davide Rebellin, il campione di ciclismo, 51 anni, che è stato travolto da un camion ed è morto lungo la strada Regionale 11, nel territorio del comune di Montebello Vicentino. Secondo una prima ricostruzione, il mezzo pesante uscendo dal vicino svincolo dell'autostrada avrebbe colpito e travolto l'uomo in sella alla bicicletta, deceduto all'istante.

L'autista del camion non si è fermato

L'autista non si è fermato, allontanandosi; ma non è ancora chiaro se si sia accorto o meno di quanto era successo. I carabinieri sono al lavoro per ricostruire la dinamica dell'incidente e per rintracciare l'autotrasportatore.

Il campione vicentino, dopo 30 anni di professionismo, aveva chiuso la propria carriera poco più di un mese fa, con la partecipazione alla Veneto Classic.

La carriera e le vittorie nelle Classiche del Nord (Freccia Vallone, Liegi-Bastogen-Liegi e Amstel Gold Race)

Davide Rebellin era nato a San Bonifacio, in provincia di Verona, il 9 agosto 1971. Professionista dal 1992 al 2022, è stato uno specialista delle classiche: in carriera ha vinto un'edizione dell'Amstel Gold Race (nel 2004), tre della Freccia Vallone (nel 2004, 2007 e 2009) e una della Liegi-Bastogne-Liegi (nel 2004), oltre a una tappa al Giro d'Italia.