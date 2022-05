Choc per il ragazzo di 32 anni morto dopo un terribile volo dal quinto piano

PESARO - Choc e dolore per la morte del 32enne Davide Codecasa, noto per lavorare come pizzaiolo alla conosciutissima pizzeria Tony alle 5 Torri. Il corpo privo di vita è stato trovato nel cortile di un condominio in via Filangieri, zona Montegranaro, nelle prime ore della giornata di domenica.

Tra l’altro fuori dal cancello di ingresso era stata rinvenuta anche un’auto incidentata - il mezzo avrebbe abbattuto un palo della segnaletica stradale - che poi si è scoperto appartenere alla vittima. Sul posto si sono portati i carabinieri che hanno iniziato le indagini di rito per appurare che il giovane sarebbe morto precipitando dall’ultimo piano di un appartamento del condominio. L’appartamento apparteneva alla nonna defunta del 32enne e lui ne aveva la disponibilità.

La caduta è avvenuta dal terrazzo al quinto piano, con un volo di circa 15 metri non gli ha lasciato scampo ed è morto sul colpo nella notte a cavallo tra sabato e domenica. Gli inquirenti propendono per un gesto estremo anche se non sono stati trovati biglietti o altro che possano fornire spiegazioni alla tragedia. Di certo è che la notizia ha lasciato increduli e attoniti. Il 32enne era anche conosciuto per le sue qualità atletiche ed aveva una passione per il podismo partecipando a numerose iniziative.

