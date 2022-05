Buca con la bici sul colle San Bartolo e lo ritrovano morto nella scarpata. Tragico volo di oltre 70 metri per un ciclista 61enne

PESARO - Era uscito da casa ieri mattina per un’escursione in bicicletta sulla Panoramica. Non è più tornato. E’ stato ritrovato morto nel tardo pomeriggio, nell’intrico della vegetazione della falesia del San Bartolo, dopo un volo di oltre 70 metri nella scarpata, il corpo recuperato dai vigili del fuoco dopo un’impegnativa operazione di soccorso che ha impegnato una task force di uomini.



Gli accertamenti

Si chiamava Guglielmo Ricci, 61 anni, di Vallefoglia. E’ stata la famiglia, non vedendolo rientrare all’ora prevista a dare l’allarme, preoccupata, dando il via alle ricerche che hanno coinvolto i carabinieri, il 118 e la squadra dei vigili del fuoco. I sopralluoghi si sono concentrati lungo i sentieri del parco San Bartolo dove è stata ritrovata la bici dell’uomo con i segni di una foratura. A quel punto si può solo ipotizzare cosa sia successo: forse il ciclista, accortosi di aver bucato, potrebbe essere caduto, o potrebbe aver accusato un malore che lo ha fatto precipitare. La sala operativa del comando dei vigili del fuoco di Pesaro Urbino è stata allertata nel pomeriggio intervenendo nel tratto del parco San Bartolo, tra monte Castellaro e monte Brisighella. Una località particolarmente impervia e difficile da raggiungere. Una squadra Saf (acronimo di Speleo Alpino Fluviale) si è calata per 70 metri lungo la falesia prospiciente il mare ed ha raggiunto la vittima, poi con l’ausilio dell’elicottero Drago VF 151, partito da Bologna, il corpo è stato recuperato e portato a terra a disposizione dei sanitari.



