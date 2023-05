PESARO Vuole farla finita e l’ultima telefonata è per i carabinieri che riescono a salvare la donna, una 30enne pesarese, localizzando la chiamata grazie al Gps. E’ successo nella prima serata di martedì quando alla centrale operativa dei carabinieri arriva la telefonata di una donna disperata che annuncia di volerla fare finita, forse l’estremo tentativo di una richiesta d’aiuto.

Il militare capisce che non c’è tempo da perdere e cerca di trattenerla al telefono per farla desistere dai propositi suicidi: vuole farla parlare mentre gli altri colleghi del nucleo operativo e radiomobile avviano le ricerche per rintracciare il cellulare da cui la giovane sta chiamando. Ma poco dopo la 30enne riattacca e i carabinieri capiscono che non c’è più tempo, bisogna localizzare subito la zona da dove è stata fatta la chiamata. Una ricerca sul filo dei minuti. Sono stati momenti di ansia e apprensione, fino a quando il Gps del telefono della 30enne viene agganciato nella zona del parco San Bartolo, ai piedi del colle.

Un infuso di psicofarmaci

Poco dopo i carabinieri l’hanno rintracciata trovandola in auto mentre stava finendo di ingerire una miscela di the in cui aveva sciolto due confezioni di un potente psicofarmaco. Il provvidenziale arrivo dei militari ha fatto sì che la giovane non abbia bevuto interamente il mix contenuto nella bottiglia. Soccorsa, è stato allertato il 118 ed è stata portata in tutta fretta al pronto soccorso dell’ospedale San Salvatore dove è stata affidata alle cure dei medici per scongiurare gli effetti nefasti di quanto appena ingerito. La donna se la caverà. Alla base del drammatico gesto una delusione d’amore che l’ha fatta cadere nello sconforto.