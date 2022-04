Gita tragica: 48enne fulminato da un malore sull'autostrada A14, illeso il cavallo che aveva nel rimorchio

PESARO - Voleva raggiungere Pesaro per una gita a cavallo a Pasquetta, ma è morto fulminato da un malore sull'autostrada A14. Si tratta di un 48enne di Santarcangelo di Romagna, che stava raggiungengo Pesaro con il proprio mezzo ed un rimorchio con un cavallo. Intorno alle 9,30 si è sentito male, ha provato ad accostare ed ha chiamato i soccorsi. L'auto ha finito la sua corsa contro il muretto (nessuna conceguenza per il cavallo) ed i primi soccorsi sono stati portati da un amico che faceva la stessa strada ed ha riconosciuto il mezzo. Purtroppo, però, per l'uomo non c'è stato nulla da fare. La careggiata è stata ridotta, si sono verificati code e rallentamenti sull'autostrada A14.

Ultimo aggiornamento: 15:56

