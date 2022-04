Scooter contro un camion: grave un ragazzino di 16 anni, soccorso dall'eliambulanza

PESARO - Sono gravi le condizioni di un ragazzino di 16 anni che è rimasto ferito nel primo pomeriggio di ieri in uno schianto avvenuto lungo la strada che collega Santa Veneranda a Ponte Valle. A quanto si è potuto apprendere si è trattato di uno scontro in cui sono rimasti coinvolti due mezzi: un camion e uno scooter. Quest’ultimo era condotto dal minorenne che nell’impatto con il camion è stato sbalzato a terra procurandosi una serie di traumi. E’ stato dato l’allarme e sul posto si sono immediatamente portati i soccorsi tra cui anche una squadra dei vigili del fuoco che ha dovuto fare di supporto al personale sanitario dell’eliambulanza. Vista la serietà dei traumi riscontrati e per precauzione i soccorritori hanno allertato l’eliambulanza che da Ancona è partita alla volta di Pesaro atterrando nel campo vicino al luogo dell’incidente. Il ragazzino è stato soccorso, stabilizzato e trasportato a bordo dell’eliambulanza che è poi partita alla volta dell’ospedale regionale di Torrette.

