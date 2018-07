Ambulanti in spiaggia: i vigili sequestrano più di mille articoli

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PESARO - Dopo il via libera al regolamento sulla stretta agli abusivi in spiaggia, scattano i controlli dei vigili urbani: sequestrati più di 1000 tra capi di abbigliamento, giocattoli ed elettronica.Questa mattina, gli agenti della polizia municipale hanno fatto scattare un’attività congiunta di controllo dell’arenile Nel corso dell’operazione sono stati eseguiti 5 sequestri, ad altrettanti cittadini extracomunitari. La merce trattenuta in sequestro è di ben 715 pezzi, per un valore di qualche migliaio di euro, costituita da abbigliamento, giocattoli e articoli di piccola elettronica. La sera prima il controllo era stato a Baia Flamina: effettuati 8 sequestri ad altrettanti venditori rimasti ignoti che a seguito dell'intervento si sono dati alla fuga. I sequestri hanno riguardato 341 pezzi, tra giocattoli, palloncini luminosi al Led e articoli di bigiotteria, per un valore medio di circa 2000 euro.