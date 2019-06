L'alga "colore dello spritz" è la Noctiluca Scintillans e non è tossica

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PESARO - Si chiama Noctiluca Scintillans ed è l’alga color “spritz” che tanti pesaresi hanno potuto vedere in questi giorni in prossimità del Moletto . Le analisi microscopiche del campione consegnato presso i laboratori di Arpam hanno permesso di evidenziare che si tratta infatti di una dinoflagellata, Noctiluca Scintillans, che fiorisce ciclicamente nelle nostre acque, non presenta tossicità e quindi non determina pericoli per la salute pubblica. «La fioritura di questa microalga - evidenzia una nota del Comune di Pesaro - ha frequentemente interessato negli ultimi anni le acque costiere del litorale: ha la particolarità di essere “bioluminescente” conferendo al mare una spettacolare luminosità notturna. La colorazione arancione delle acque è dovuta ai pigmenti contenuti nelle cellule algali».