Il mare si tinge di rosso nel primo vero giorno "da spiaggia"

PESARO - Quest'anno la stagione balneare è partita in ritardo, complice un maggio con tempo freddo e bagnato, ma subito, al primo giorno "da spiaggia", è subito giallo. Anzi, rosso.Le acque di diverse zone del litorale pesarese, infatti, si sono tinte di rosso, scatendando la curiosità, ma anche un po' di timore, in tanti bagnanti che hanno cominciato a riempire i social di immagini con il mare "colorato". Alcuni campioni sono stati raccolti dalla Capitaneria ed affidati all'Arpam per le analisi del fenomeno. Ma, con tutta probabilità, si tratta di una improvvisa fioritura algale scatenata dal repentino innalzamento delle temperature. Un fenomeno, quindi, appariscente ma non tossico.