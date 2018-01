Albero abbattuto dal vento finisce sulle linee elettriche e causa black out

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PESARO - Il forte vento ha causato numerosi disagi in tutta la Provincia. Vigili del fuoco e polizie municipali dei diversi comuni hanno ricevuto diverse chiamate per i danni causati da alberi caduti. Tra questi disagi e rischio black out a Morciola di Vallefoglia per un albero che, abbattuto da una forte raffica, ha divelto alcuni fili di un traliccio dell’Enel e della Telecom. L’episodio si è verificato intorno alle 16 lungo via Raffaello Sanzio proprio dietro al campo sportivo. Sul posto oltre alla municipale di Pian del Bruscolo e ai vigili del fuoco anche tecnici Telecom e Enel. Il lavoro di ripristino è durato fino a sera.