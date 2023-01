PERGOLA - Visitatori da tutta Italia e non solo; continua la ribalta nazionale, il successo di pubblico e critica che sta riscuotendo la mostra ‘Golpe. Io so. Dedicato a Pier Paolo Pasolini’: il museo dei Bronzi dorati ha aperto il 2023 confermando il trend dell’anno passato.

Un 2022 molto importante e sotto i riflettori, caratterizzato da tante iniziative promosse da amministrazione comunale e Confcommercio Marche Nord, che da anni gestisce il museo e la promozione della città.

Le iniziative del 2022



Nei dodici mesi in archivio l’inaugurazione delle nuove sale dedicate al Maestro Walter Valentini, la partecipazione di Pergola, in rappresentanza delle Marche alla sfida ‘Il Borgo dei Borghi’, con l’ampia visibilità regalata dal programma Kilimangiaro di Rai3, chiusa con un eccellente ottavo posto, la promozione continua curata da Confcommercio con il progetto Itinerario della Bellezza. I Bronzi sono tra i protagonisti dell’Itinerario Archeologico ideato dall’associazione di categoria, che ha avuto tra le tante vetrine la prestigiosa Borsa Mediterranea del Turismo Archeologico di Paestum, ad ottobre. Di particolare interesse per gli operatori turistici proprio il museo di Pergola e i suoi tesori unici al mondo. Ma non solo, la ribalta nazionale Confcommercio l’ha assicurata pure con la trasmissione Art Rider di Rai5, andata in onda a novembre.

E tanti visitatori sono arrivati anche grazie al treno storico Ancona-Fabriano-Pergola, che tanto è stato apprezzato. Progetti e iniziative che hanno molto contribuito a far conoscere le bellezze della città e ad attirare turisti da tutta Italia, in prevalenza dal nord, e dall’estero: olandesi e tedeschi, ma anche spagnoli, americani e brasiliani. E anche l’anno nuovo si è aperto con grande affluenza, a partire da un numeroso gruppo proveniente da Milano. Molto soddisfatto il direttore Amerigo Varotti: «Il museo si conferma anche in questo periodo festivo uno dei luoghi più visitati della provincia. La tanta promozione fatta e che continua ad essere realizzata grazie al progetto Itinerario della Bellezza, è una dimostrazione dell’attenzione che i turisti possono avere per luoghi di grande prestigio se vengono adeguatamente comunicati e promossi».



I programmi dell’anno



«In questo 2023 - sottolinea Varotti - presenteremo la nuova edizione dell’Itinerario della Bellezza che conta 21 Comuni, alla Bit di Milano il 13 febbraio. Prima ancora saremo alla Fiera di Madrid e il 6-7 febbraio organizzeremo con Confturismo Terre di Urbino e del Montefeltro due serate di promozione turistica a Verona e a Bergamo con agenzie di viaggio e la stampa. A marzo poi andremo alle fiere di Bergamo e Napoli. Tutta questa attività di promozione trova riscontro nelle tante presenze di turisti che vengono da tutta Italia e non solo al museo di Pergola, così come alla rocca di Mondavio e ai musei di Fossombrone».