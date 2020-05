Bronzi dorati, lunedì riapre il museo. Il 24 maggio ingresso gratis per tutti

PERGOLA - È pronto a riaprire le porte il museo dei Bronzi dorati e della Città di Pergola. In conformità alle disposizioni ministeriali e nel rispetto delle norme per il contenimento dell’emergenza epidemiologica, tornerà visitabile da lunedì 18. Il museo, con la nuova Sala immersiva dei Bronzi dorati, una eccellenza assoluta nelle Marche, realizzata da un professionista di fama internazionale come Paco Lanciano, riaprirà dopo il lungo periodo di chiusura per l’emergenza Coronavirus, con due importanti novità volute fortemente dalla sindaca Simona Guidarelli e dalla amministrazione comunale e condivise dalla Confcommercio di Pesaro Urbino che gestisce i servizi museali e turistici. Fino al 30 giugno è stata decisa la riduzione del prezzo di ingresso del 50 per cento per i residenti nelle Marche, mentre domenica 24 maggio l’ingresso sarà gratuito sempre per tutti i marchigiani. «L’iniziativa – spiegano i promotori - è finalizzata, nella “nuova era” del turismo di prossimità, a far conoscere ai pergolesi ed ai marchigiani il museo che ospita un gruppo equestre di epoca romana unico al mondo, reso ancor più suggestivo e affascinante con la sala immersiva, realizzata lo scorso anno grazie al contributo della Regione». Un progetto per presentare in modo originale i Bronzi, con la partecipazione del visitatore in un percorso organizzato come racconto. Modernissime tecnologie per esaltare i 9 quintali di bronzo e oro magistralmente forgiati duemila anni fa. Innovative applicazioni illuminotecniche presenti nei più grandi musei, proiezione di un filmato a supporto dell’installazione multimediale per creare un ambiente immersivo: un risultato e un effetto straordinari. Tutti i visitatori, inoltre, riceveranno gratuitamente una copia del volume “Itinerario della Bellezza“, un libro di 150 pagine realizzato dalla Confcommercio che ha messo in rete la qualità dell’offerta culturale, ambientale ed enogastronomica di 12 Comuni della provincia: Cagli, Colli al Metauro, Fano, Fossombrone, Gabicce Mare, Gradara, Mondavio, Pergola, Pesaro, Sant’ Angelo in Vado, Terre Roveresche e Urbino. È consigliata la prenotazione ai seguenti numeri: 0721734090 o 0721737278. © RIPRODUZIONE RISERVATA