FANO - E’ firmata dalla Fanum Fortunae nuoto in partnership con Pool 4.0, società specializzata con sede a Cento che già si occupa della gestione di piscine a Ferrara, Ravenna, Occhiobello e in complessi privati dal litorale romagnolo, la proposta di project financing per la concessione del nuovo centro natatorio realizzato dalla Fondazione Carifano, che in questi giorni sta seguendo il completamento delle rifiniture e che conta di vederlo operativo per settembre.

Il pubblico interesse

La conferma arriva dall’atto con cui la giunta ha conferito il pubblico interesse alla proposta e che rappresentava un passaggio chiave del percorso burocratico (l’altro è demandato al consiglio comunale che dovrà modificare il piano biennale dei servizi) in funzione della pubblicazione del bando, sulla cui elaborazione è impegnata da tempo SG Plus Ghiretti & Partners e che rispetto all’idea di partenza dovrà essere adeguato, congegnandolo proprio sulla base della proposta avanzata dal raggruppamento temporaneo di imprese.

Chiunque vorrà poi mettersi in competizione dovrà formulare un progetto ancora più allettante rispetto a quello già sul tavolo, fermo restando il diritto di prelazione assegnato al proponente che potrà esercitarlo una volta pareggiate le condizioni migliorative prospettate dall’eventuale concorrente.

Il piano di gestione

All’interno del piano di gestione, che è appena passato al vaglio della giunta e che preliminarmente è stato materia di confronto fra Comune e privato, è fissato anche l’impegno da parte di Fanum Fortunae e Pool 4.0 di implementare interventi, calendarizzati per la prima parte del 2024, che sono in particolare orientati ad incrementare ulteriormente l’efficienza energetica della già moderna struttura. L’investimento è di poco più di 380.000 euro e ingloba una pompa di calore supplementare, un impianto fotovoltatico da 70 kWe da collocare sopra i locali adibiti a spogliatoi e teli isotermici a copertura della vasche.

Ci si ripromette inoltre di occuparsi del verde della parte esterna, dove verranno disegnati e illuminati vialetti di collegamento. Da concretizzare invece entro i tre anni successivi all’assegnazione in concessione l’idea di realizzare campi di padel e beach volley, sempre attorno al perimetro, con uno sforzo aggiuntivo che è stimato sui 140.000 euro.

Gli orari di apertura

Nero su bianco anche orari di apertura e tariffe. Da inizio settembre a fine giugno il centro natatorio sarà fruibile dalle 11 alle 14 ore giornaliere dal lunedì al sabato, più altre 4 ore la domenica, per 77 complessive settimanali, ridotte a 30 nel periodo luglio-agosto quando è anche programmato un periodo di chiusura per la manutenzione.