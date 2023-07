PESARO Era morto già da qualche giorno ma il corpo è stato scoperto solo ieri. E’ successo in via Cassiani, nella zona di Torraccia. A essere rinvenuto privo di vita è un 63enne, Antonio Gabucci, noto come parrucchiere. Gabucci viveva solo. A dare l’allarme è stato il cugino preoccupato perchè non lo sentiva ormai da diversi giorni.

Apprensione

Aveva provato a chiamarlo più volte sul cellulare ma il telefono suonava a vuoto. Così ha dato l’allarme ai carabinieri che si sono precipitati sul posto in via nella zona dell’Iperconad. L’uomo che viveva all’interno non rispondeva al campanello così viste le preoccupazioni del cugino sono stati chiamati i vigili del fuoco che sono intervenuti per aprire la porta. Purtroppo una volta entrati all’interno hanno trovato il corpo esanime dell’uomo.Antonio Gabucci era morto e a quanto pare il decesso risaliva ormai a diversi giorni fa. Tra l’altro le elevate temperature di questi giorni hanno facilitato il processo di decomposizione del corpo. Sul posto anche i medici del 118 che hanno dovuto constatare il decesso.

Nessun segno violento

All’interno dell’appartamento non c’erano segni di effrazione o altri segnali che potevano lasciare presagire delle colluttazioni o delle morti violente. Si tratta quindi di un decesso per cause naturali. La salma è stata comunque messa a disposizione della procura per l’autopsia per capire le cause della morte.