Morto a Pesaro l'ex pugile Luigi Minchillo: il "guerriero del ring" si è spento all'ospedale a 68 anni. Il funerale al Parco Miralfiore

PESARO E' morto nelle scorse ore, all'ospedale di Pesaro, l'ex pugile Luigi Minchillo. Classe '55, si è spento all'età di 68 anni dopo una serie di problemi di cuore che gli sono risultati fatali la notte scorsa. Il malore era stato accausato in casa. Grande il cordoglio espresso soprattutto sui social da amici, conoscenti e avversari incontrati dopo una carriera sul ring.

Amato e apprezzato nella sua Pesaro

Minchillo, nato a San Paolo di Civitate (dove era tornato pochi giorni fa), era soprannominato il "guerriero del ring" per la foga durante gli incontri. Grande incassatore, abile tecnicamente, campione italiano e europeo, è stato anche olimpionico (a Montreal nel '76). Nel 1984 ha combattuto due volte per il titolo mondiale. Amato e apprezzato in tutta Pesaro dove ha vissuto 30 anni, con Kalambay ha rappresentato l'epoca d'oro della boxe marchigiana. Dopo aver appeso i guantoni, l'ultimo incontro nel gennaio 1988 a Rimini contro Rene Jacquot per il titolo europeo pesi medi, aveva lavorato come buttafuori, anche nella discoteca Colosseo, gestito la sala giochi "Bulli e Pupe" in via Curiel e aperto una palestra per insegnare la boxe ai più giovani alla Big Gym (Minchillo Boxe). Il presidente FPI Flavio D’Ambrosi, a nome di tutto il movimento pugilistico Nazionale, esprime profondissimo cordoglio per la scomparsa del grande Gigi e si stringe attorno alla sua famiglia.

Il funerale

Il funerale di Luigi Minchillo si svolgerà in forma civile nell'anfiteatro del Parco Miralfiore alle ore 15 di mercoledì 27 settembre.

Lascia la moglie Cristina, i figli Paolo, Stefania e Sabina, e il nipote Gabriel Luigi.

Il cordoglio del sindaco

Anche il sindaco di Pesaro Matteo Ricci ha voluto ricordare il grande puglie: "Luigi Minchillo, olimpionico a Montreal nel 1976, campione d'Italia nel 1979 e d'Europa nel 1981, 60 incontri, 55 vittorie, di cui 31 per KO, si è spento nella sua Pesaro lasciando un vuoto in città e nel mondo pugilistico italiano.

Un abbraccio a tutta la sua famiglia.

Ciao “Guerriero del Ring”