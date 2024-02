Scomparso Guido Ugolini, storico dell'arte direttore del Museo Diocesano di Fano. Lunedì il funerale

FANO - «Un uomo colto, intelligente che ha fatto della cultura un faro a cui ispirarsi». Il sindaco Seri esprime il proprio cordoglio per la scomparsa di Guido Ugolini, storico dell’arte che si è spento all’età di 84 anni. Per oltre vent’anni ha collaborato con la Soprintendenza ai Beni Storici e Artistici delle Marche. Ha condotto per la RAI di Ancona un ciclo di trasmissioni dal titolo: ‘Arte di Marca, visite guidate a capolavori fuori museo’.

Dal 2008 era Responsabile Scientifico per i Beni Culturali della Diocesi e, dal 2017, anche della rivista Memoria Rerum, Quaderni di Ricerca a tiratura annuale dell’Archivio Storico Diocesano di Fano.

«Punto di riferimento per la cultura»

Dal 2013 era Direttore del Museo Diocesano di Fano.

«Di Ugolini si apprezzava la meticolosità e lo scrupolo dello studio - afferma Seri -. I suoi modi gentili e garbati gli hanno permesso di essere stimato e considerato un punto di riferimento nel campo della storia dell’arte e della cultura del nostro territorio. A Fano mancherà un personaggio dal grande spessore e spinto dal suo amore per l’arte. Esprimo le mie condoglianze e la mia vicinanza alla famiglia». I funerali di Guido Ugolini si terranno lunedì alle ore 15 nella chiesa di Fano 2, il quartiere dove abitava con la sua famiglia.