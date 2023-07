FANO «Gianni Morandi sta pranzando alla trattoria Da Maria». Il tempo che fosse pubblicata su Facebook la foto dell’artista nato a Monghidoro, mentre reggeva assieme alla cuoca una pirofila di specialità marinare, e la voce ha fatto in un batter d’occhio il giro di Fano e della provincia. Il locale in via 4 Novembre, a Fano, è stato attorniato da una piccola folla di fan e curiosi.

«Tutti educati e gentili»

«Sono stati tutti educati e gentili, hanno aspettato che Morandi concludesse il suo pranzo e, appena è uscito dalla trattoria, hanno chiesto una fotografia al suo fianco», raccontava ieri Domenica, la figlia della titolare, aggiungendo: «Gianni è una persona disponibilissima e si è prestato con piacere». Morandi rientrava dal concerto della sera precedente, a Matera, ed era diretto a Bologna. Strada facendo ha però voluto fare tappa alla storica trattoria fanese, dove Maria – la titolare novantenne – cucina da settant’anni adottando una regola ferrea: a tavola solo pescato di giornata.

«Gianni è un caro amico di famiglia – ha proseguito Domenica – e si ferma qui ogni volta che si trovi a passare in zona. Racconta di essere molto affezionato alla città, dove da ragazzo ha trascorso le vacanze al mare, e alla cucina del locale. La mia famiglia l’ha conosciuto attraverso amici comuni. Se ha prenotato qualche pietanza speciale? No, lui sa come funziona: in tavola arriva soltanto ciò che è stato pescato in giornata».

Quindi spaghetti di mare e la pirofila con un assortimento di canocchie, mazzancolle, razza, vongole. Andando a memoria, l’amicizia che lega la signora Maria e la sua famiglia al famoso cantante emiliano «risale a quando Gianni aveva intorno ai 18 anni». Se ne potrebbe dedurre che fossero i tempi di Andavo a cento all’ora e Fatti mandare dalla mamma a prendere il latte. Gli esordi, i primi squilli di una carriera che avrebbe fatto di Morandi una colonna della musica leggera italiana e lo avrebbe portato a vendere oltre 50 milioni di dischi in tutto il mondo. Un repertorio da imbarazzo della scelta: In ginocchio da te, C’era un ragazzo che come me amava i Beatles e i Rolling Stones, Un mondo d’amore, Grazie perché, Uno su mille e tanti altri titoli di successo.

A 79 anni buca anche i social

Cantante, musicista, attore e conduttore televisivo, Morandi è una figura che continua a bucare gli schermi, oggi anche quelli dei social, e ad attirare affetto. «Un ragazzino – ha concluso Domenica, divertita – si è presentato a Gianni, dicendogli: Mi manda la mamma, ha detto che vuole una mia fotografia con te. Uno dei tanti momenti simpatici durante la visita a Fano».