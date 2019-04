Sfrutta, picchia e violenta la moglie anche davanti ai figli: arrestato

© RIPRODUZIONE RISERVATA

MONTE PORZIO - Violenza sessuale e maltrattamenti nei confronti della moglie, alla presenza dei figli di 16 e 12 anni. I carabinieri di Monte Porzio hanno arrestato un cinese quarantacinquenne del posto in esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere. La costringeva a turni di lavoro infiniti, pretendeva, quando ne aveva voglia, rapporti sessuali, e, come se non bastasse, è arrivato a farla svenire dopo averle stretto il collo. I due, connazionali, di recente, si erano trasferiti a Monte Porzio provenienti da Fano. Già sposati in Cina, dopo una prima separazione, si erano ricongiunti in Italia. L’uomo sin dall’inizio del rapporto ha avuto sempre un carattere violento e prevaricatore considerando la moglie esclusivamente una “cosa” di sua proprietà.