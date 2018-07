I ladri arrivano all'ora â€‹di cena, ma la cassaforte resiste all'assalto

© RIPRODUZIONE RISERVATA

MONTE PORZIO – Escono di casa per andare a cena con parenti e amici, al ritorno si ritrovano l’abitazione messa a soqquadro dai ladri. E’ successo l’altra sera in via Aldo Moro, nella parte nuova della cittadina cesanense. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Fano. In casa si trovavano una donna con i due nipoti quando poco prima delle 20 sono usciti per passare la serata fuori a mangiare.Il furto è stato scoperto dalla stessa donna al rientro poco dopo le 22 quando ha visto una porta al primo piano dell’abitazione forzata con arnesi da scasso. Sotto choc il marito che ha messo in allerta i vicini sospettando la presenza di qualcuno in zona che studia i movimenti delle persone e le abitudini familiari. Dall’appartamento non è stato sottratto nulla, né oggetti preziosi né contanti. Dopo aver forzato una porta, i ladri hanno cercato in ogni angolo dell’abitazione e alla fine si sono diretti verso una vecchia cassaforte nascosta in un soppalco. Per aprirla i ladri hanno scagliato un grosso masso preso poco prima da un giardino privato, senza tuttavia riuscire nell’intento. Se ne sono andati a mani vuote.