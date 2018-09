Cimitero profanato: i ladri "spogliano" una tomba dagli addobbi

© RIPRODUZIONE RISERVATA

MONTE PORZIO - La decorazione di angeli in ceramica e un vaso di fiori sottratti da una tomba. Sdegno e choc per un residente di Castelvecchio che l’altro giorno si era recato nel locale cimitero per pregare sulla tomba di un familiare. Il momento del raccoglimento e della preghiera si è invece trasformato in rabbia e dolore quando si è accorto che alcuni oggetti che erano stati deposti non c’erano più.Mancavano un vasetto di fiori e due angeli in ceramica. Al momento non è stata sporta denuncia, si pensa soprattutto a un atto di vandalismo, un dispetto rivolto per caso contro una tomba ma senza motivi di rancore personale.La notizia ha fatto rapidamente il giro della frazione di Castelvecchio. Un angelo in ceramica scomparso è stato poi ritrovato vicino a un’altra lapide. Negli anni passati, i visitatori del cimitero avevano constatato che ignoti si erano accaniti tagliando le punte dei fiori.