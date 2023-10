Mondolfo, spaventosa carambola durante un sorpasso: un'auto si ribalta, due macchine danneggiate

MONDOLFO - Spaventosa carambola tra autovetture sulla Strada Pergolese poco dopo le 14 di oggi, domenica 15 ottobre. Lo schianto ha visto complessivamente coinvolte 4 autovetture.

Spaventosa carambola durante un sorpasso: un'auto si ribalta, due macchine danneggiate

Per cause in corso di accertamento della polizia locale, una Mercedes con a bordo un gruppo di ragazzi albanesi in un tentativo di sorpasso è finita contro una Fiat Grande Punto che procedeva nella stessa direzione. Quest'ultima si è cappottata e nell'urto sono state danneggiate altre due auto che si trovavano parcheggiate lungo via Valcesano, tra Mondolfo e Marotta. La Pergolese è rimasta chiusa due ore e riaperta da Anas alle 16,30 circa.