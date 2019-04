Telefona e minaccia poi irrompe nel bar armata di un piccone

© RIPRODUZIONE RISERVATA

MONDOLFO - Paura in un bar di Mondolfo, irrompe una donna armata di piccone: solo il sangue freddo del barista evita che accadano guai peggiori e lei finisce all'ospedale.E' successo ieri all'Animal Bar in via Coppi a Mondolfo, ma il raptus ha avuto un prologo in mattinata. La donna,, una 50enne con disturbi, si è presentata al bar pronunciando frasi sconnesse e minacce, prima di ribaltare alcune merci sul bancone. Il gestore l'ha allontanata intimandole di non presentarsi più. Ma verso le 19 al bar è arrivata una telefonata inquietante: «Vengo giù con il piccone». Detto, fatto. La donna si è presentata con il piccone scandendo minacce e frasi senza senso. Il gestore del bar è riuscito a disarmarla e a bloccarla, non prima che la donna spaccasse alcuni bicchieri procurandosi alcune lievi ferite. Immediato, poi, l'arrivo dei carabinieri, che l'hanno portata all'ospedale di Fano.