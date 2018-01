I ladri spietati rubano i soldi dal salvadanaio dei bambini dell'asilo

© RIPRODUZIONE RISERVATA

MONDAVIO - Ancora furti nella Valcesano. L’anno si è concluso con due colpi nel territorio di Mondavio. A essere prese di mira non sono state come di consueto delle abitazioni, ma sedi di associazioni e un asilo. Nella notte hanno fatto irruzione in quella di “San Filippo nel mondo”, nella frazione di San Filippo sul Cesano che si trova in viale della Repubblica.Hanno scardinato la porta d’ingresso e dalla sede, attraverso un’altra porta, che hanno divelto, sono entrati nei locali della palestra proseguendo nell’ambulatorio e infine nella scuola materna, tutti comunicanti tra di loro. I ladri, nell’asilo, hanno arraffato qualche euro da un salvadanaio che si trovava all’interno di un armadietto. Non sono stati toccati computer, televisioni e altro materiale. Sul posto, per i rilievi di legge, sono intervenuti tempestivamente i carabinieri della stazione di Mondolfo.Il furto è stato commesso dopo mezzanotte, in quanto fino a quell’ora nella sede della associazione erano presenti degli anziani. A poca distanza e nelle stesse ore, è stato preso di mira l’ufficio del campo sportivo di San Michele al Fiume. I ladri, con ogni probabilità gli stessi di San Filippo sul Cesano, dopo aver scavalcato la recinzione, sono entrati nel locale, mettendolo completamente in disordine alla ricerca di soldi. Sono riusciti a scappare con circa 200 euro in tasca.