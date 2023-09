PESARO La pizza Rossini numero 2024, chiaro omaggio a Pesaro Capitale italina della Cultura, è stata consegnata al sindaco Matteo Ricci alle 20.50 e lui l’ha mostrata e si è fatto fotografare con orgoglio: «Ecco - ha detto - la 2024esima pizza Rossini della maxi tavolata in viale della Repubblica è arrivata a destinazione. Una serata unica, come la nostra pizza. Siamo orgogliosi di questa manifestazione, molto partecipata e con un’organizzazione perfetta. Brindiamo insieme al 2024, l’anno che ci vedrà protagonisti in Italia e nel mondo come Capitale italiana della cultura, un’occasione storica, che dobbiamo vivere al massimo. La pizza Rossini è un simbolo della nostra città, una pizza unica al mondo, che tutti una volta assaggiata non possono fare a meno di amare. Ma la pizza Rossini è solo un pretesto per condividere un momento che precede un passaggio storico: quello che vedrà Pesaro Capitale della Cultura 2024. Siamo noi i veri protagonisti della Capitale della Cultura, noi gli artefici con la nostra presenza e il nostro entusiasmo. Questa sera ringrazio tutti gli artefici di questo momento storico: gli assessori, la Pro loco di Candelara, Urbico e naturalmente tutti noi».

Il video



Il pretesto



E’ stata una serata allegra, gioiosa, partecipatissima. Un’organizzazione capillare: in 50 minuti tra le 20 e le 20.50 sono state servite tutte le pizze Rossini (alle 20.30 la millesima) alla lunga tavolata che si snodava lungo viale delle Repubblica con tavolini e sedie sistemate in modo che dall’alta potessero formare il numero 2024. Poi dopo cena c’è stato il brindisi collettivo con le 500 bottiglie di prosecco offerte da Conad mentre tutti sono stati invitati ad accendere le torce dei loro cellulari in modo che dall’alto si illuminasse la tavolata di Pesaro 2024 mentre un drone sorvolava per riprendere la scena.