MAROTTA Accusato di aver palpeggiato due bambine in spiaggia, ieri la sentenza. E’ il caso di un uomo del Bangladesh sulla quarantina a processo per violenza sessuale su minorenne avvenuta sulla spiaggia di Marotta.



Le testimonianze

Ieri davanti al collegio del tribunale di Pesaro sono state ascoltate le testimonianze di un carabiniere e dei genitori della vittima, una ragazzina di Marotta di 14 anni (12 all’epoca dei fatti). In pratica nel giugno del 2021 l’uomo, venditore ambulante, si sarebbe avvicinato alla ragazzina e a una amica mentre erano stese sul lettino. Qui avrebbe steso il lenzuolo con tutti i bracciali e bigiotteria in vendita per proporre la merce. Ma di fronte al rifiuto delle bimbe è successo altro. Avrebbe allungato le mani per toccare il seno e le parti intime. Le ragazzine erano scappate verso il mare e poi tornate a casa. «Mia figlia era sconvolta, impaurita e piangeva – il racconto del padre in aula - Mi riferiva tremando che uno che vendeva braccialetti l’aveva toccata, poi era scappata».

Due giorni dopo le bimbe hanno rivisto lo stesso commerciante ambulante sul litorale di Marotta. E lo hanno subito detto al bagnino. Si è creato trambusto e immediatamente dopo un assembramento intorno ed erano arrivati carabinieri che hanno proceduto all’identificazione e hanno portato in caserma l’uomo. Sul cellulare sono state trovate varie fotografia di natura pornografica. Così l’uomo è stato denunciato per atti sessuali commessi ai danni di una minorenne. Ed è stato imbastito il processo con la raccolta di varie testimonianze e indagini. Ieri il pubblico ministero Silvia Cecchi ha chiesto la condanna a 1 anno e 8 mesi nei confronti dell’uomo difeso dall’avvocatessa Sara Brisigotti. Dopo mezz’ora di camera di consiglio il collegio lo ha condannato a 1 anno e 6 mesi con pena sospesa.