MAROTTA - Il lungomare dei mosaici e adesso anche litorale con i “borsellini delle sirene”. Una giovane mamma mondolfese, a passeggio l’altra mattina lungo la spiaggia nella zona tra Villa Valentina e le Vele, si è accorta della presenza di quella che viene definita come un’ooteca dei pesci razza. Sono in sostanza delle piccole sacche che ospitano le uova dei pesci e un indicatore del buono stato di salute delle acque del mare Adriatico.

APPROFONDIMENTI IL RITROVAMENTO Spuntano a Fano altre vestigia romane: scoperti i resti di un antico opificio durante i lavori anti sismici alla scuola Gandiglio

Alluvione, l'allarme da Cantiano: ristori limitati rispetto ai danni: «Soffocati dalla burocrazia»

La ragazza che ha fatto questa scoperta invita a fare attenzione durante le camminate e a non spostare troppo i “borsellini” perché probabilmente ospitano un uovo fertilizzato. «Non so se è vero, ma – ha detto la ragazza di nome Sylia – altri borsellini sono stati trovati anche in altre spiagge della nostra provincia. Ho chiesto informazioni e ho trovato la conferma che si tratta di un piccolo contenitore naturale in cui le uova trascorrono il loro periodo di gestazione e hanno questi filamenti ai bordi con i quali possono attaccarsi ai fondali dove vengono deposti». Sono di colore scuro e di dimensioni molto piccole, anche di appena cinque centimetri. «Mi sono molto emozionata – ha detto Sylia – è come scoprire l’origine della vita dei pesci. Un incontro bello, originale». Il nome deriva dalla credenza popolare secondo cui questi oggetti erano utilizzati dalle sirene per custodire i loro tesori.